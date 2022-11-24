Камерунец забил в ворота родной страны, подарив Швейцарии первую победу на ЧМ-2022

Сборная Швейцарии одержала победу в стартовом для себя матче на чемпионате мира по футболу в Катаре, обыграв сборную Камеруна со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе "Аль-Джануб" в Аль-Вакре.

Автором единственного гола стал нападающий Брель Эмболо. Примечательно, что он является уроженцем именно Камеруна. Отметим, что по ходу второго тайма на поле появился единственный представитель России на турнире — камерунский полузащитник Гаэль Ондуа, на бутсах которого были изображены флаги двух родных для него стран.