Камерунец забил в ворота родной страны, подарив Швейцарии первую победу на ЧМ-2022
Сборная Швейцарии обыграла Камерун в матче чемпионата мира по футболу в Катаре
Сборная Швейцарии одержала победу в стартовом для себя матче на чемпионате мира по футболу в Катаре, обыграв сборную Камеруна со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе "Аль-Джануб" в Аль-Вакре.
Автором единственного гола стал нападающий Брель Эмболо. Примечательно, что он является уроженцем именно Камеруна. Отметим, что по ходу второго тайма на поле появился единственный представитель России на турнире — камерунский полузащитник Гаэль Ондуа, на бутсах которого были изображены флаги двух родных для него стран.
Ранее Лайф рассказывал, что гол нападающего Миши Батшуайи принёс сборной Бельгии победу в матче против Канады на старте группового этапа чемпионата мира.
ТАСС / АР / Petr Josek