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24 ноября, 12:26

Камерунец забил в ворота родной страны, подарив Швейцарии первую победу на ЧМ-2022

Сборная Швейцарии обыграла Камерун в матче чемпионата мира по футболу в Катаре

Сборная Швейцарии одержала победу в стартовом для себя матче на чемпионате мира по футболу в Катаре, обыграв сборную Камеруна со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе "Аль-Джануб" в Аль-Вакре.

Автором единственного гола стал нападающий Брель Эмболо. Примечательно, что он является уроженцем именно Камеруна. Отметим, что по ходу второго тайма на поле появился единственный представитель России на турнире — камерунский полузащитник Гаэль Ондуа, на бутсах которого были изображены флаги двух родных для него стран.

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Ранее Лайф рассказывал, что гол нападающего Миши Батшуайи принёс сборной Бельгии победу в матче против Канады на старте группового этапа чемпионата мира.

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ТАСС / АР / Petr Josek

Артур Белкин

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