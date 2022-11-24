Все многоквартирные жилые дома в России готовы к отопительному сезону
Глава Минстроя Файзуллин: Многоквартирные жилые дома в РФ полностью готовы к отопительному сезону
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин сообщил, что все многоквартирные дома страны полностью готовы к отопительному сезону. Заявление он озвучил на заседании Правительства РФ.
По его словам, к сезону подготовлен весь многоквартирный жилищный фонд — это 8 млн 311 тыс. домов. Что касается новых регионов России, то в них готовность составляет 97,8%. В частности, Запорожская область готова на 94,6%, Херсонская — на 98%. ЛНР, исключая Северодонецкую агломерацию, — 99,7%, а ДНР — 99%.
Ранее стало известно, что до конца 2022 года Россия планирует восстановить примерно 1300 многоквартирных домов и более 14 тысяч ИЖС в Донбассе. Обеспечение людей жильём в Донбассе является приоритетом для России, причём в регионе не только восстанавливают, но и строят новые дома.
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