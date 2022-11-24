Все многоквартирные жилые дома в России готовы к отопительному сезону

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин сообщил, что все многоквартирные дома страны полностью готовы к отопительному сезону. Заявление он озвучил на заседании Правительства РФ.

По его словам, к сезону подготовлен весь многоквартирный жилищный фонд — это 8 млн 311 тыс. домов. Что касается новых регионов России, то в них готовность составляет 97,8%. В частности, Запорожская область готова на 94,6%, Херсонская — на 98%. ЛНР, исключая Северодонецкую агломерацию, — 99,7%, а ДНР — 99%.