Кабмин не оценил предложение наносить на бутылки этикетку "Алкоголь вам враг!"

Предложение группы сенаторов и депутатов размещать на бутылках со спиртными напитками надпись "Алкоголь вам враг!" не получило одобрения в российском правительстве. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект отзыва на инициативу.

Согласно предложенной идее, на этикетку предлагалось наносить надпись "Алкоголь вам враг!", которая должна быть помещена в красную рамку на белом фоне. Масштаб "предупреждения", по задумке авторов, должен был занимать не менее 20% от всей этикетки.

Эту инициативу поддержали в Минздраве. Там указали, что, несмотря на отсутствие данных об эффективности таких надписей, их появление смогло бы оказать положительную динамику на потребление алкоголя. А как указали в кабмине, техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции", который вступит в силу 1 января 2024 года, уже содержит требование о нанесении подобных надписей.

Как пояснил один из авторов поправок, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, разработчики инициативы готовы идти на компромиссы при доработке. Также он указал, что цель надписи — нести предупредительный эффект, а сейчас подобные маркировки "лишь для галочки".