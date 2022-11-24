Воробьёв рассказал Лайфу, как Подмосковье встретит Новый год
Воробьёв: Новогодних салютов в городах Московской области не будет
Московская область встретит Новый год без салютов, однако представления для детей и атмосфера праздника в регионе создана будет. Об этом Лайфу заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Губернатор Андрей Воробьёв рассказал, как в регионе будут отмечать Новый год. Видео © LIFE
"Веселиться не будем, а отмечать Новый год семьи собираются, поэтому наша задача — настроение создать, но без каких-либо ликований. Всё сдержано, салютов в городах не будет. Будут представления для детей театральные. Много жителей отдыхают на праздниках в Подмосковье, поэтому мы всю инфраструктуру подготовим: спортивные объекты, музеи", — заявил Воробьёв.
Ранее Андрей Воробьёв заявил, что власти Подмосковья обязательно обеспечат детям участников специальной военной операции новогоднее настроение, пока их отцы стоят на защите Родины.
LIFE