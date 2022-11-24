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24 ноября, 11:58

Воробьёв рассказал Лайфу, как Подмосковье встретит Новый год

Воробьёв: Новогодних салютов в городах Московской области не будет

Московская область встретит Новый год без салютов, однако представления для детей и атмосфера праздника в регионе создана будет. Об этом Лайфу заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Губернатор Андрей Воробьёв рассказал, как в регионе будут отмечать Новый год. Видео © LIFE

"Веселиться не будем, а отмечать Новый год семьи собираются, поэтому наша задача — настроение создать, но без каких-либо ликований. Всё сдержано, салютов в городах не будет. Будут представления для детей театральные. Много жителей отдыхают на праздниках в Подмосковье, поэтому мы всю инфраструктуру подготовим: спортивные объекты, музеи", — заявил Воробьёв.

Представители "Единой России" организуют новогодние ёлки для детей беженцев из Донбасса

Представители "Единой России" организуют новогодние ёлки для детей беженцев из Донбасса

Ранее Андрей Воробьёв заявил, что власти Подмосковья обязательно обеспечат детям участников специальной военной операции новогоднее настроение, пока их отцы стоят на защите Родины.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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