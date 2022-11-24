Воробьёв рассказал Лайфу, как Подмосковье встретит Новый год

Московская область встретит Новый год без салютов, однако представления для детей и атмосфера праздника в регионе создана будет. Об этом Лайфу заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Веселиться не будем, а отмечать Новый год семьи собираются, поэтому наша задача — настроение создать, но без каких-либо ликований. Всё сдержано, салютов в городах не будет. Будут представления для детей театральные. Много жителей отдыхают на праздниках в Подмосковье, поэтому мы всю инфраструктуру подготовим: спортивные объекты, музеи", — заявил Воробьёв.