Выдворенного из России блогера Некоглая встретили в Кишинёве на розовом лимузине

Депортированный из России блогер Некоглай прибыл в Молдавию, где его встретили, можно сказать, "по-королевски". В аэропорт за звездой соцсетей приехал розовый лимузин. Кадры своего возвращения в Кишинёв в телеграм-канале опубликовал сам блогер.

Выдворенного из России блогера Некоглая встретили на розовом лимузине в Молдавии. Видео © t.me / Nekoglai

"Я жив", — коротко заключил Некоглай, поедая в этот момент бургер.

Лимузин ожидает Некоглая у аэропорта Кишинёва. Фото © t.me / katanatw

Яркую машину в аэропорт, предположительно, заказал менеджер Некоглая. Сам блогер пока не раскрывал, чем займётся на родине.