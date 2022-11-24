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24 ноября, 11:55

Выдворенного из России блогера Некоглая встретили в Кишинёве на розовом лимузине

Депортированный из России блогер Некоглай прибыл в Молдавию, где его встретили, можно сказать, "по-королевски". В аэропорт за звездой соцсетей приехал розовый лимузин. Кадры своего возвращения в Кишинёв в телеграм-канале опубликовал сам блогер.

Выдворенного из России блогера Некоглая встретили на розовом лимузине в Молдавии. Видео © t.me / Nekoglai

"Я жив", — коротко заключил Некоглай, поедая в этот момент бургер.

Лимузин ожидает Некоглая у аэропорта Кишинёва. Фото © t.me / katanatw

Лимузин ожидает Некоглая у аэропорта Кишинёва. Фото © t.me / katanatw

Яркую машину в аэропорт, предположительно, заказал менеджер Некоглая. Сам блогер пока не раскрывал, чем займётся на родине.

Героически отбившийся от украинских гранат боец оценил пародию Некоглая: Глупый мальчик и всё

Героически отбившийся от украинских гранат боец оценил пародию Некоглая: Глупый мальчик и всё

Ранее Лайф сообщал, что блогера Некоглая депортировали из России по решению суда. Некоглай записал "пародию" на российского солдата и выложил в Сеть. Спустя сутки к нему нагрянула полиция. Сотрудники правоохранительных органов застали блогера в квартире и запросили у него и сожителей документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у Некоглая не оказалось.

Обложка ©

t.me / katanatw

Артур Белкин

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