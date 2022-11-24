Выдворенного из России блогера Некоглая встретили в Кишинёве на розовом лимузине
Депортированный из России блогер Некоглай прибыл в Молдавию, где его встретили, можно сказать, "по-королевски". В аэропорт за звездой соцсетей приехал розовый лимузин. Кадры своего возвращения в Кишинёв в телеграм-канале опубликовал сам блогер.
Выдворенного из России блогера Некоглая встретили на розовом лимузине в Молдавии. Видео © t.me / Nekoglai
"Я жив", — коротко заключил Некоглай, поедая в этот момент бургер.
Лимузин ожидает Некоглая у аэропорта Кишинёва. Фото © t.me / katanatw
Яркую машину в аэропорт, предположительно, заказал менеджер Некоглая. Сам блогер пока не раскрывал, чем займётся на родине.
Ранее Лайф сообщал, что блогера Некоглая депортировали из России по решению суда. Некоглай записал "пародию" на российского солдата и выложил в Сеть. Спустя сутки к нему нагрянула полиция. Сотрудники правоохранительных органов застали блогера в квартире и запросили у него и сожителей документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у Некоглая не оказалось.
t.me / katanatw