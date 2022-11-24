Блогера Некоглая депортировали из России
Блогер Некоглай по решению суда выдворен из РФ за миграционные нарушения
Гражданин Молдавии, блогер Некоглай (Николай Лебедев), который опубликовал "пародию" на российского военного, выдворен из России за миграционные нарушения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Сегодня ночью Лебедев вылетел из Москвы. Приставы проконтролировали исполнение им решения суда", — сказали в полиции.
В ожидании депортации тиктокер находился в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Московской области. После вступления в силу решения суда о его выдворении было открыто исполнительное производство.
Напомним, Некоглая задержали спустя сутки после "пародии" на российского солдата. Сотрудники правоохранительных органов застали блогера в квартире и запросили у него и сожителей документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у Некоглая не оказалось. Менеджер блогера заявил, что тот не пытался кого-либо оскорбить своей "пародией". Однако Пресненский суд Москвы вынес решение о депортации Лебедева из-за нарушения миграционного законодательства.
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