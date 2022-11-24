Блогера Некоглая депортировали из России

Гражданин Молдавии, блогер Некоглай (Николай Лебедев), который опубликовал "пародию" на российского военного, выдворен из России за миграционные нарушения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Сегодня ночью Лебедев вылетел из Москвы. Приставы проконтролировали исполнение им решения суда", — сказали в полиции.