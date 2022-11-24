Польша призвала ввести потолок цен на нефть из РФ вдвое ниже предложенного

Польша предложила установить потолок цен на нефть из РФ на уровне 30 долларов на фоне большинства стран ЕС, которые считают приемлемым уровень в 65–70 долларов США за баррель. Об этом сообщает газета Politico.

"Большинство стран согласились с ценой за исключением Польши, которая хотела, чтобы был установлен гораздо более низкий предел в 30 долларов за баррель", — пишет газета со ссылкой на европейских дипломатов.

Издание уточняет, что цена в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель близка к диапазону, предусмотренному G7. Переговоры по этому вопросу возобновятся сегодня.