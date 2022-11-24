Польша призвала ввести потолок цен на нефть из РФ вдвое ниже предложенного
Politico: Польша предложила снизить потолок цен на нефть из РФ до 30 долларов за баррель
Польша предложила установить потолок цен на нефть из РФ на уровне 30 долларов на фоне большинства стран ЕС, которые считают приемлемым уровень в 65–70 долларов США за баррель. Об этом сообщает газета Politico.
"Большинство стран согласились с ценой за исключением Польши, которая хотела, чтобы был установлен гораздо более низкий предел в 30 долларов за баррель", — пишет газета со ссылкой на европейских дипломатов.
Издание уточняет, что цена в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель близка к диапазону, предусмотренному G7. Переговоры по этому вопросу возобновятся сегодня.
Как сообщало ранее издание Bloomberg, переговоры в ЕС об ограничении цен на российскую нефть зашли в тупик. Польша и страны Прибалтики не согласны с ограничением на уровне 65 долларов, тогда как ряд стран с развитой отраслью судоходства считает иначе. Напомним, страны "Большой семёрки", а также Австралия и все государства – члены Евросоюза собираются установить потолок цен на транспортируемую по морю российскую нефть 5 декабря. Для принятия лимита цен на нефть необходимо согласие всех стран – членов ЕС.
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