Поставлена под сомнение способность потолка цен на нефть снизить доходы России

Потолок цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель, который предлагают ввести на Западе, не особенно скажется на доходах РФ в краткосрочной перспективе. Дело в том, что клиенты из Азии сейчас покупает этот ресурс по схожей цене, пишет пишет Reuters, ссылаясь на источники в отрасли.

Как напоминает агентство, страны Большой семёрки, а также Австралия и все государства-члены Евросоюза собираются установить потолок цен на транспортируемую по морю российскую нефть 5 декабря. По данным источников Reuters, сейчас при цене нефти Brent на рынке 85 долларов за баррель Индия приобретает нефть из РФ со скидкой, укладывающейся в предполагаемый Западом потолок цен. Это может стать для перевозчиков нефти и страховщиков судов, что они могут проводить операции, не боясь оказаться под санкциями.