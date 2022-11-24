Небензя пришёл на заседание Совбеза ООН, когда выступал Зеленский
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пришёл на заседание Совета безопасности ООН, когда там по видеосвязи выступал президент Украины Владимир Зеленский.
В то время, когда глава Незалежной просит у западных стран поставить Украине системы противовоздушной обороны, российский дипломат занялся подготовкой к своему выступлению.
Проведение этого заседания запросил Киев после очередных ударов России по объектам украинской инфраструктуры. Россия выступает против участия Зеленского в таких встречах по видеосвязи, так как это нарушает правила процедуры. Москва считает, что президент Украины должен присутствовать лично.
Напомним, 23 ноября по энергетической инфраструктуре Украины Россия вновь нанесла удары. Разрушения на объектах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Помимо столицы Незалежной, без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье.
Telegram / russiaun