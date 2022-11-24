Небензя пришёл на заседание Совбеза ООН, когда выступал Зеленский

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пришёл на заседание Совета безопасности ООН, когда там по видеосвязи выступал президент Украины Владимир Зеленский.

В то время, когда глава Незалежной просит у западных стран поставить Украине системы противовоздушной обороны, российский дипломат занялся подготовкой к своему выступлению.