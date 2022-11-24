В России предложили штрафовать за неправильный выгул собак

В России хотят ввести наказание за нарушение правил выгула опасных пород собак. Штраф за отсутствие поводка и ошейника предлагается установить в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Соответствующий законопроект намерена внести в Госдуму группа депутатов ЛДПР. Они отмечают, что количество нападений собак на россиян не уменьшается: в 2022 году их было зафиксировано более 42 тысяч.

"Запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен лишь в отдельных субъектах РФ", — цитирует газета "Известия" пояснительную записку к документу.

Авторы инициативы предлагают наделить соответствующими полномочиями органы МВД. Инициативу поддерживают большинство фракций. Кроме того, отдельно может быть введена ответственность за укусы собак, и не только особо опасных пород. Наказание за это предлагается сделать куда более серьёзным — штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Экспертное сообщество с намерением по правилам выгула согласно не совсем.

"Разделение собак на опасных и неопасных очень условно. Всё зависит от хозяина, от того, как он относится к животному. Если оно мощное и очень агрессивное, то ему не составит труда освободиться и от поводка, и от намордника", — считает президент организации "Русская гильдия кинологов" Николай Захаров.

А вот первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов подтвердил газете, что в парламент приходит огромное число жалоб из-за нападения агрессивных животных на людей. Он отмечает, что кого-то собаки просто покусали, кому-то что-то откусили или разорвали во дворе чью-то кошку или другое мелкое животное. Жалобы поступают ежедневно, и люди постоянно просят что-то предпринять. Первый зампред фракции "Справедливая Россия — За правду" Олег Нилов считает, что надо идти дальше и ужесточить возможность заведения таких животных в городских условиях.