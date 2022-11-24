Сербия и Косово смогли договориться

Власти Сербии и Косова смогли достичь договорённости по проблеме автомобильных номеров, что поможет предотвратить конфликт. Об этом заявил по итогам переговоров глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Рад сообщить, что главные переговорщики Сербии и Косова при посредничестве ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сконцентрироваться на предложениях по нормализации отношений", — проинформировал Боррель в "Твиттере".

По его словам, Сербия согласилась не выдавать автомобильные госномера с кодами косовских городов. Косово же, в свою очередь, обещает не пытаться принудительно перерегистрировать машины с сербскими номерами.