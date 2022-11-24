Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 ноября, 21:38

Сербия и Косово смогли договориться

Боррель: Сербия и Косово достигли договорённости по проблеме автомобильных номеров

Власти Сербии и Косова смогли достичь договорённости по проблеме автомобильных номеров, что поможет предотвратить конфликт. Об этом заявил по итогам переговоров глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Рад сообщить, что главные переговорщики Сербии и Косова при посредничестве ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сконцентрироваться на предложениях по нормализации отношений", — проинформировал Боррель в "Твиттере".

По его словам, Сербия согласилась не выдавать автомобильные госномера с кодами косовских городов. Косово же, в свою очередь, обещает не пытаться принудительно перерегистрировать машины с сербскими номерами.

В Сербии объявили набор добровольцев на службу в армии

В Сербии объявили набор добровольцев на службу в армии

Как рассказывал Лайф, ситуация на севере Косова обострилась 31 июля. Слышались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. На границе с Сербией фиксировались вооружённые столкновения. Причиной такой ситуации стали намерения власти Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Позднее стороны провели встречу в Брюсселе, которая закончилась ничем. Президент Сербии Александр Вучич неоднократно напоминал, что страна не позволит Косову стать членом ООН, пока он является её лидером.

Обложка ©

ТАСС / AP

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров