Сербия и Косово смогли договориться
Боррель: Сербия и Косово достигли договорённости по проблеме автомобильных номеров
Власти Сербии и Косова смогли достичь договорённости по проблеме автомобильных номеров, что поможет предотвратить конфликт. Об этом заявил по итогам переговоров глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Рад сообщить, что главные переговорщики Сербии и Косова при посредничестве ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сконцентрироваться на предложениях по нормализации отношений", — проинформировал Боррель в "Твиттере".
По его словам, Сербия согласилась не выдавать автомобильные госномера с кодами косовских городов. Косово же, в свою очередь, обещает не пытаться принудительно перерегистрировать машины с сербскими номерами.
Как рассказывал Лайф, ситуация на севере Косова обострилась 31 июля. Слышались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. На границе с Сербией фиксировались вооружённые столкновения. Причиной такой ситуации стали намерения власти Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Позднее стороны провели встречу в Брюсселе, которая закончилась ничем. Президент Сербии Александр Вучич неоднократно напоминал, что страна не позволит Косову стать членом ООН, пока он является её лидером.
ТАСС / AP