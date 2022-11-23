Бельгия обыграла Канаду со счетом 1:0 на ЧМ в Катаре
Сборная команда Бельгии обыграла канадцев в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне закончилась со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 44-й минуте. Его автором стал нападающий Миши Батшуайи. На 11-й минуте у защитника сборной Канады Альфонсо Дэвиса был шанс изменить исход игры, однако он не смог реализовать пенальти.
Как сообщал Лайф, ранее в сборной Хорватии заявили, что уровень организации чемпионата мира в России в 2018 году был выше, чем в Катаре.
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Twitter / FIFAWorldCup