Бельгия обыграла Канаду со счетом 1:0 на ЧМ в Катаре

Сборная команда Бельгии обыграла канадцев в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне закончилась со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 44-й минуте. Его автором стал нападающий Миши Батшуайи. На 11-й минуте у защитника сборной Канады Альфонсо Дэвиса был шанс изменить исход игры, однако он не смог реализовать пенальти.