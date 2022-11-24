"Не хватает самой Франции": Ле Пен призвала прекратить поставки оружия Киеву

Поставляя оружие Киеву, Франция ставит под угрозу собственную безопасность. Об этом заявила глава французской парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен. Страна должна прекратить вооружать Киев, заявила она в эфире радиостанции France Info.

"Франции нужно прекратить поставки вооружений Киеву. Она не может помогать Украине в ущерб собственной безопасности. Вся техника, которую мы сегодня передаем Украине, — это техника, которой не хватает самой Франции", — сказала Ле Пен.

Она добавила, что поставка тяжёлого вооружения, в котором нуждается французская армия, ослабляет страну и создаёт риски для внутренней безопасности Франции.