"Понимаете уровень этих людей?": Захарова отреагировала на выпад Европарламента против России

Депутатов Европарламента не заботит отсутствие в европейском законодательстве определения "государства-спонсора терроризма", которым они наделили Россию, потому что они имеют низкий уровень образования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" соответствующую резолюцию, принятую в среду Европарламентом.

Захарова намекнула, что прорехи в знании собственного законодательства для Европарламента понятны, припомнив оговорку министра иностранных дел Анналены Бербок, на словах "увеличившей" окружность Земли в несколько раз. Захарова, указывая на уровень состава Европарламента, напомнила, что Бербок ранее занималась прыжками на батуте, а после этого стала министром иностранных дел.

"Вам ещё что-то нужно знать об уровне Европарламента и людей, которые туда делегируются? Если министр иностранных дел ФРГ полагает, что есть некие государства, которые находятся в сотнях тысяч километров от границ Германии? А в Европарламент попадают люди, в том числе используя популистские технологии в рамках существующих электоральных систем. То есть там не прямо звёзды высшего образования… У них банальных нет представлений", — подчеркнула Захарова.