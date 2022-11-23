Европарламент принял резолюцию, признающую Россию "спонсором терроризма"

Европейский парламент принял резолюцию, в которой Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма". Трансляция заседания велась на сайте органа. В частности, как сообщает Reuters , законодатели утверждают, что военные удары по инфраструктуре Украины "нарушают международное право".

Отметим, что документ содержит перечень обвинений в адрес Москвы, при этом они связаны не только со спецоперацией в Незалежной. В нём также предлагается набор мер для реакции, которую, по мнению Европарламента, должен проявить ЕС. Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, но их широко используют в медийной и политической среде Европейского союза для продвижения и распространения конкретных политических позиций.