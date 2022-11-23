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23 ноября, 13:28

"Спонсоры идиотизма": Захарова резко высказалась о принятой в ЕС резолюции в отношении России

Захарова предложила признать Европарламент спонсором идиотизма

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила признать Европарламент спонсором идиотизма. Так она прокомментировала резолюцию о признании России "спонсором терроризма".

"Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма". Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма", — написала она в телеграм-канале.

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Напомним, Европейский парламент принял резолюцию, в которой Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма". Законодатели утверждают, что военные удары по инфраструктуре Украины "нарушают международное право".

Ранее Лайф сообщал о том, что Молдавия собирается признать Россию "террористическим государством". Об этом заявил спикер Парламента Молдавии Игорь Гросу.

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Telegram / Мария Захарова

Илья Суриков

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