В Молдавии и Приднестровье произошли массовые отключения света

В Молдавии из-за сбоев в энергосистеме Украины в среду начались массовые перебои с электроснабжением. Об этом в телеграм-канале рассказал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну.

"Из-за ситуации с энергетической системой Украины за последний час у нас по всей территории страны наблюдаются массовые отключения электроэнергии. "Молдэлектрика" работает над восстановлением электроснабжения", — заявил он.

Местные СМИ сообщают о том, что света нет в Парламенте страны, электричество отключилось в Кишинёве и в некоторых районах Бельцов. Также без света полностью осталось Приднестровье. По данным телеканала ТСВ, об этом сообщили сразу из нескольких населённых пунктов — от Рыбницы до Днестровска. Электричество не работает и в Парканах, рядом с Тирасполем.