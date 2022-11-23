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23 ноября, 13:18

В Молдавии и Приднестровье произошли массовые отключения света

Вице-премьер Молдавии Спыну сообщил об отключениях электричества в стране

В Молдавии из-за сбоев в энергосистеме Украины в среду начались массовые перебои с электроснабжением. Об этом в телеграм-канале рассказал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну.

"Из-за ситуации с энергетической системой Украины за последний час у нас по всей территории страны наблюдаются массовые отключения электроэнергии. "Молдэлектрика" работает над восстановлением электроснабжения", — заявил он.

Местные СМИ сообщают о том, что света нет в Парламенте страны, электричество отключилось в Кишинёве и в некоторых районах Бельцов. Также без света полностью осталось Приднестровье. По данным телеканала ТСВ, об этом сообщили сразу из нескольких населённых пунктов — от Рыбницы до Днестровска. Электричество не работает и в Парканах, рядом с Тирасполем.

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Напомним, что сегодня по энергетической инфраструктуре Украины вновь наносятся удары. Разрушения объектов подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Сообщалось, что помимо столицы Незалежной без света остались Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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