Госдума во втором чтении приняла законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды

Депутаты Госдумы на заседании в среду приняли во втором чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Документ вводит наказание за ЛГБТ-пропаганду и оправдание нетрадиционных связей в СМИ, Интернете, литературе и кино, а также расширяет требования к рекламе, которая не должна будет содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные предпочтения.

При этом ко второму чтению Госдума по рекомендации Комитета по информполитике отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх. Судя по всему, меру сочли избыточной в бюрократическом плане. Как заявил РИА "Новости" Александр Хинштейн, председатель Комитета Госдумы по информационной политике и один из разработчиков законопроекта, документ и так охватывает все виды информации, в том числе компьютерные игры.

Как ранее сообщал Лайф, за нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предлагают ввести штраф до 400 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч — для должностных лиц, а для юрлиц помимо штрафа может быть вынесено приостановление деятельности на срок до 90 суток. Нарушение запрета на пропаганду педофилии для граждан предлагают наказывать штрафом на сумму до 800 тысяч рублей, для должностных лиц — до двух миллионов, для юрлиц — до десяти миллионов рублей (или приостанавливать их деятельности на 90 дней). За распространение информации, способной вызвать у детей и подростков желание сменить пол, штраф составит до 200 тысяч для граждан, до 400 тысяч — для должностных лиц, до четырёх миллионов (или приостановление деятельности) — для юрлиц.