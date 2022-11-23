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Опубликовано 23 ноября 2022, 13:04

Блогер Шарий сообщил об аварийной остановке энергоблоков Южноукраинской АЭС

Энергоблоки Южноукраинской АЭС были аварийно остановлены. Об этом сообщает украинский оппозиционер и блогер Анатолий Шарий.

"Южноукраинская АЭС. Аварийная остановка энергоблоков", — написал он в телеграм-канале.

Информацию также подтверждает украинское издание "Думская". Причины инцидента не уточняются. Южноукраинская АЭС находится в городе Южноукраинск Николаевской области.

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Wikipedia / Вальдимар

Артур Лапсаков
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