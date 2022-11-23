Блогер Шарий сообщил об аварийной остановке энергоблоков Южноукраинской АЭС
Энергоблоки Южноукраинской АЭС были аварийно остановлены. Об этом сообщает украинский оппозиционер и блогер Анатолий Шарий.
"Южноукраинская АЭС. Аварийная остановка энергоблоков", — написал он в телеграм-канале.
Информацию также подтверждает украинское издание "Думская". Причины инцидента не уточняются. Южноукраинская АЭС находится в городе Южноукраинск Николаевской области.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил прилёт в один из объектов инфраструктуры. По данным украинских СМИ, у некоторых киевлян на левом берегу Днепра пропала вода и начались перебои с электричеством. Звуки взрывов слышали жители Лесного массива в Деснянском районе города.
Wikipedia / Вальдимар