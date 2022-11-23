ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 ноября 2022, 12:27
5374

Кличко подтвердил прилёт в один из объектов инфраструктуры

Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении одного из объектов инфраструктуры в результате удара 23 ноября

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в один из объектов инфраструктуры в результате российского удара 23 ноября. Градоначальник призывает граждан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. По данным украинских СМИ, у некоторых киевлян на левом берегу Днепра пропала вода и начались перебои с электричеством. Звуки взрывов слышали жители Лесного массива в Деснянском районе города.

Облако дыма над объектом инфраструктуры в Киеве на левом берегу Днепра. Видео из Telegram

"Попадание в один из объектов столичной инфраструктуры. Оставайтесь в открытиях! Воздушная тревога продолжается", — написал Кличко в Telegram.

Воздушная тревога звучит в Киеве и пяти областях Украины
Воздушная тревога звучит в Киеве и пяти областях Украины

Как ранее сообщал Лайф, помимо Киевской области звуки сирен сейчас раздаются в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях. Также сообщается, что в Одессе, Запорожье и Днепре были слышны взрывы.

BannerImage

ТАСС / Zuma

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar