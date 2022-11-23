Кличко подтвердил прилёт в один из объектов инфраструктуры

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в один из объектов инфраструктуры в результате российского удара 23 ноября. Градоначальник призывает граждан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. По данным украинских СМИ, у некоторых киевлян на левом берегу Днепра пропала вода и начались перебои с электричеством. Звуки взрывов слышали жители Лесного массива в Деснянском районе города.

Облако дыма над объектом инфраструктуры в Киеве на левом берегу Днепра. Видео из Telegram

"Попадание в один из объектов столичной инфраструктуры. Оставайтесь в открытиях! Воздушная тревога продолжается", — написал Кличко в Telegram.