Кличко подтвердил прилёт в один из объектов инфраструктуры
Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении одного из объектов инфраструктуры в результате удара 23 ноября
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в один из объектов инфраструктуры в результате российского удара 23 ноября. Градоначальник призывает граждан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. По данным украинских СМИ, у некоторых киевлян на левом берегу Днепра пропала вода и начались перебои с электричеством. Звуки взрывов слышали жители Лесного массива в Деснянском районе города.
Облако дыма над объектом инфраструктуры в Киеве на левом берегу Днепра. Видео из Telegram
"Попадание в один из объектов столичной инфраструктуры. Оставайтесь в открытиях! Воздушная тревога продолжается", — написал Кличко в Telegram.
Как ранее сообщал Лайф, помимо Киевской области звуки сирен сейчас раздаются в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях. Также сообщается, что в Одессе, Запорожье и Днепре были слышны взрывы.
ТАСС / Zuma