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Регион
Опубликовано 23 ноября 2022, 15:16

Прожиточный минимум в России повысили до 14 375 рублей

Госдума приняла закон об увеличении прожиточного минимума до 14 375 рублей

Госдума установила минимальный прожиточный минимум в 2023 году на уровне 14 375 рублей, а в 2024 году — на уровне 15 049 рублей. Такое решение депутаты приняли на пленарном заседании 23 ноября.

Принятый законопроект приостанавливает действия норм закона о прожиточном минимуме для его изменения, исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024 года (15 049 рублей), сказано в пояснительной записке к документу.

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Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что МРОТ превысит прожиточный минимум на 10% через три года. По его словам, разницу между минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом необходимо последовательно увеличивать для роста доходов работающих граждан.

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АГН "Москва"

Артур Лапсаков
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