Прожиточный минимум в России повысили до 14 375 рублей

Госдума установила минимальный прожиточный минимум в 2023 году на уровне 14 375 рублей, а в 2024 году — на уровне 15 049 рублей. Такое решение депутаты приняли на пленарном заседании 23 ноября.

Принятый законопроект приостанавливает действия норм закона о прожиточном минимуме для его изменения, исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024 года (15 049 рублей), сказано в пояснительной записке к документу.