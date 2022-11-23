Авторы в "Одноклассниках" теперь могут зарабатывать на своём контенте

Социальная сеть "Одноклассники" представила новую программу монетизации. Это следующий шаг в развитии контентной платформы, который поддержит авторов с качественным уникальным контентом и поможет им получить дополнительные возможности для развития своей группы.

Авторы в "Одноклассниках" сами смогут влиять на свой доход, увеличивая количество просмотров публикаций в лентах пользователей. Чем активнее автор и его аудитория, тем больше денег он сможет заработать по новой программе. Сумма вознаграждения не ограничена и растёт пропорционально показам в ленте пользователей.

"ОК будут делиться с авторами частью собственной выручки от рекламы, размещённой в ленте соцсети через рекламные платформы "VK Реклама" и myTarget. Группы получат доход от той рекламы, с которой пользователь взаимодействует при просмотре контента группы. Таким образом, авторы смогут получать доход от своего контента и ещё активнее развивать свои проекты на платформе ОК", — сообщили Лайфу в пресс-службе сервиса.

Чтобы начать получать доход от своих публикаций, администратору группы необходимо подать заявку через специальную форму. Вывести все полученные деньги можно через личный кабинет сервиса AdvertCentrum. Комиссия зависит от способа вывода и составляет от 3% до 6%. Подробные правила программы монетизации авторов доступны по ссылке.