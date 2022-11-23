Путин прибыл в Ереван для участия в заседании ОДКБ и встречи с Пашиняном
Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Ереван. Там он примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также в рамках визита глава государства встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Среди целей организации — укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности.
Ранее Лайф сообщал о том, что Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Они обсудили шаги для реализации достигнутых в Сочи договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трёх стран на высшем уровне.