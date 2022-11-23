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23 ноября, 11:51

Россиян предупредили о резком подорожании импортных новогодних ёлок

РБК: Завезённые из Европы новогодние ёлки могут подорожать до 70%

В России из-за усложнения логистики в связи с санкциями вырастет стоимость новогодних ёлок из Европы. А количество таких деревьев будет значительно ниже, чем обычно. Об этом пишет РБК со ссылкой на Рослесинфорг.

Европейские ёлки в этом году в Россию будут завозить частные дилеры, поэтому деревья могут подорожать до 70% по сравнению с прошлым годом. Живые зарубежные ёлки и раньше стоили дороже отечественных, указали в Рослесинфорге.

"Не стоит забывать, что новогодние ели — товар сезонный и не является ни предметом первой необходимости, ни предметом роскоши, поэтому мы не прогнозируем высокий спрос", — прокомментировали в организации.

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Эксперты считают, что зарубежные ели на российском рынке будут, но их доля будет невелика. На данный момент делать конкретные прогнозы по ценам преждевременно. Ситуация прояснится только в конце декабря.

Ранее Лайф перечислял, какие семь ёлочных украшений нужно купить уже сейчас, поскольку к Новому году они подорожают.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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