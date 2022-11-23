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23 ноября, 11:50

"В политике не бывает обид": Эрдоган заявил о готовности встретиться с Асадом

Эрдоган выразил готовность к встрече с Асадом при благоприятных для этого условиях

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил о готовности встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом при возникновении "благоприятных условий". Об этом он заявил в беседе с журналистами в Анкаре.

"В политике не бывает обид. В конце концов, мы можем предпринять такой шаг при самых благоприятных условиях", — подчеркнул он, допустив возможность встречи.

Эрдоган планирует начать трансграничную операцию в Сирии "в подходящее время"

Эрдоган планирует начать трансграничную операцию в Сирии "в подходящее время"

Напомним, в последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака, называя это воздушной операцией против Рабочей партии Курдистана (РПК). Так, под огонь попал приграничный город Кобани в Сирии. По данным СМИ, это стало ответом на произошедший в Стамбуле теракт, в котором Анкара подозревает РПК.

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Никита Осипов

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