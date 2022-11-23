"В политике не бывает обид": Эрдоган заявил о готовности встретиться с Асадом

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил о готовности встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом при возникновении "благоприятных условий". Об этом он заявил в беседе с журналистами в Анкаре.

"В политике не бывает обид. В конце концов, мы можем предпринять такой шаг при самых благоприятных условиях", — подчеркнул он, допустив возможность встречи.