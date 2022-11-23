Артиллерия и ТОС России сорвали попытку атаки морпехов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные сорвали попытку атаки украинских морпехов на Купянском направлении с помощью артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении огнём артиллерии и ударами тяжёлых огнемётных систем сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Было уничтожено более 30 военнослужащих Украины, два автомобиля и один миномёт.