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Опубликовано 23 ноября 2022, 11:47

Артиллерия и ТОС России сорвали попытку атаки морпехов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные сорвали попытку атаки украинских морпехов на Купянском направлении с помощью артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении огнём артиллерии и ударами тяжёлых огнемётных систем сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Было уничтожено более 30 военнослужащих Украины, два автомобиля и один миномёт.

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Ранее Лайф сообщал, что союзные силы ударили по позициям ВСУ, с которых обстреливалась Запорожская АЭС. Речь идёт о городах Никополь и Марганец в Днепропетровской области, пояснил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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