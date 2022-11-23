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Опубликовано 23 ноября 2022, 11:42

ВС РФ за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении

В ходе СВО на Украине российские войска продолжают наступление на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что ВС РФ за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ.

"На Донецком направлении подразделения российских войск продолжали наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ", — заявил он.

ВС РФ ликвидировали 120 украинских военных на Донецком направлении
ВС РФ ликвидировали 120 украинских военных на Донецком направлении

Ранее Лайф сообщал о том, что ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населённого пункта Павловка, а также нанесли огневое поражение противнику в районе Водяного.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Илья Суриков
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