В ходе СВО на Украине российские войска продолжают наступление на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что ВС РФ за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ.

"На Донецком направлении подразделения российских войск продолжали наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин ВСУ", — заявил он.