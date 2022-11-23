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23 ноября, 11:39

Чтеца оскорбительных стихов Артёма Камардина проверят на вменяемость

Обвиняемого в возбуждении ненависти за стихи Камардина проверят на вменяемость

Обвиняемого в возбуждении ненависти за чтение антироссийских стихотворений у памятника Маяковскому Артёма Камардина отправили в больницу имени Сербского, где его проверят на вменяемость.

По словам адвоката, его подзащитный проведёт в учреждении не меньше месяца.

Против саратовского депутата возбудили уголовное дело из-за постов о событиях в Буче

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Напомним, Камардин был арестован в конце сентября. Сам же парень вину не признал и утверждал, что сотрудники полиции издевались над ним после задержания.

Ранее Лайф писал, что полиция проверит блогершу из Челябинска, которая в прямых эфирах осуждает власть и СВО. В одном из роликов Кристина, в частности, обвинила российских военных в незаконных действиях по отношению к населению Донбасса.

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Артур Лапсаков
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