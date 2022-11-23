Чтеца оскорбительных стихов Артёма Камардина проверят на вменяемость

Обвиняемого в возбуждении ненависти за чтение антироссийских стихотворений у памятника Маяковскому Артёма Камардина отправили в больницу имени Сербского, где его проверят на вменяемость.

По словам адвоката, его подзащитный проведёт в учреждении не меньше месяца.

Напомним, Камардин был арестован в конце сентября. Сам же парень вину не признал и утверждал, что сотрудники полиции издевались над ним после задержания.