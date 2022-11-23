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Опубликовано 23 ноября 2022, 11:47

ПВО РФ сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Чёрном море

В районе газоконденсатных месторождений (ГКМ) в Чёрном море и недалеко от Севастополя было сбито пять беспилотников, удары нанесли российские средства ПВО. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Чёрном море и в районе города Севастополя", — сказал он.

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Напомним, накануне вечером, 22 ноября, губернатор Севастополя сообщил, что ПВО РФ отражает атаку беспилотников над Севастополем. Изначально сообщалось о двух сбитых беспилотниках — они пытались атаковать Балаклавскую ТЭС. А позже стало известно, что в акватории Чёрного моря сбито ещё три БПЛА.

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ТАСС / Минобороны России

Варвара Романова
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