ПВО РФ сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Чёрном море

В районе газоконденсатных месторождений (ГКМ) в Чёрном море и недалеко от Севастополя было сбито пять беспилотников, удары нанесли российские средства ПВО. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.