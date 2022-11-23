Военные России сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожено до 20 бойцов
Российские военные сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив до 20 украинских военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении упреждающим огневым поражением сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населённого пункта Червонопоповка (ЛНР)", — сказал он в ходе брифинга.
В результате на этом направлении помимо живой силы противника российскими военными было уничтожено три миномётных расчёта и два автомобиля.
Ранее Лайф сообщал, что российский истребитель Су-35С сбил самолёт противника в зоне спецоперации. На видео, которое опубликовало Минобороны РФ, запечатлён момент обнаружения воздушной цели противника и запуска реактивного снаряда.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ