Российские войска отразили атаку ВСУ в направлении Павловки

На Южно-Донецком направлении огнём российской артиллерии была отражена очередная атака Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил журналистам на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Отражена атака ВСУ силами до ротной тактической группы в направлении населённого пункта Павловка. Кроме того, в результате упреждающего огневого налёта нанесено поражение выдвигавшимся из населённого пункта Угледар резервам противника", — проинформировал представитель военного ведомства.

В районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области, по данным Конашенкова, была уничтожена ДРГ противника. Всего ВСУ на данном направлении потеряли более 40 военнослужащих за сутки убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны.