Российские войска отразили атаку ВСУ в направлении Павловки
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил о сорванной атаке ВСУ на Южно-Донецком направлении
На Южно-Донецком направлении огнём российской артиллерии была отражена очередная атака Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил журналистам на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
"Отражена атака ВСУ силами до ротной тактической группы в направлении населённого пункта Павловка. Кроме того, в результате упреждающего огневого налёта нанесено поражение выдвигавшимся из населённого пункта Угледар резервам противника", — проинформировал представитель военного ведомства.
В районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области, по данным Конашенкова, была уничтожена ДРГ противника. Всего ВСУ на данном направлении потеряли более 40 военнослужащих за сутки убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе населённого пункта Павловка, а также нанесли огневое поражение противнику в районе Водяного. В результате было ликвидировано и ранено более 50 украинских силовиков, а также уничтожены три БМП и две боевые машины.
ТАСС / Дмитрий Рогулин