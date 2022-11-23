Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 ноября, 11:56

Сборная Хорватии сыграла вничью с Марокко в матче группы F на чемпионате мира

Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Марокко в первом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре. Встреча проходила на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре и завершилась без голов — 0:0.

Также в группе F есть команды Бельгии и Канады, которые начнут свой поединок в 22:00 мск.

Франция разгромила Австралию на ЧМ в Катаре

Франция разгромила Австралию на ЧМ в Катаре

Накануне на ЧМ-2022 были зафиксированы две нулевые ничьи. Сборная Дании не смогла обыграть Тунис, а Польша не справилась с Мексикой.

Обложка ©

FIFA

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров