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Регион
Опубликовано 23 ноября 2022, 14:56

Сборная Хорватии сыграла вничью с Марокко в матче группы F на чемпионате мира

Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Марокко в первом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре. Встреча проходила на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре и завершилась без голов — 0:0.

Также в группе F есть команды Бельгии и Канады, которые начнут свой поединок в 22:00 мск.

Франция разгромила Австралию на ЧМ в Катаре
Франция разгромила Австралию на ЧМ в Катаре

Накануне на ЧМ-2022 были зафиксированы две нулевые ничьи. Сборная Дании не смогла обыграть Тунис, а Польша не справилась с Мексикой.

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FIFA

Артур Лапсаков
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