Сборная Хорватии сыграла вничью с Марокко в матче группы F на чемпионате мира
Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Марокко в первом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катаре. Встреча проходила на стадионе "Аль-Байт" в Эль-Хауре и завершилась без голов — 0:0.
Также в группе F есть команды Бельгии и Канады, которые начнут свой поединок в 22:00 мск.
Накануне на ЧМ-2022 были зафиксированы две нулевые ничьи. Сборная Дании не смогла обыграть Тунис, а Польша не справилась с Мексикой.
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