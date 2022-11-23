В Хакасии лавина сошла вместе с лыжником, но он чудом выжил

В Хакасии лавина сошла вместе с лыжником, однако тот чудом остался жив. Об этом рассказали в сообществе горнолыжного курорта "Приисковый" в соцсети "ВКонтакте". В группе также опубликовано видео инцидента. На кадрах мужчина выезжает на снежный надув, после чего резко проваливается и летит вниз. По счастливой случайности, как уточнили в паблике, трагедии удалось избежать.

В Хакасии лавина сошла вместе с лыжником. Видео © VK / "Приисковый. Ивановские озёра"

Очевидцы сообщают, что всё произошло на горе Верхняя Ивановская вблизи села Приисковое. Причём подобные ситуации в том районе не редкость. Местные жители говорят, что обстановка будет неспокойной до 25 ноября и советуют отложить походы и экстремальные развлечения.