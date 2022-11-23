Терапевт рассказала, как приятные мелочи и яркие детали спасут от осенней хандры

Чтобы не впадать в уныние из-за холодной и хмурой ноябрьской погоды, необходимо добавить ярких деталей в повседневную жизнь. Об этом рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая. Для поднятия настроения медик советует радовать себя даже в мелочах. Яркие цвета, вещи или продукты — всё это даст возможность почувствовать радость и счастье.

"В помещении создать яркое освещение с жёлтым оттенком, в интерьер и в одежду добавить ярких красок, любой приём пищи красиво сервировать, в оформление блюд добавлять яркие продукты (овощи, фрукты, ягоды)", — приводит РИАМО слова специалиста.

Также от осенней хандры избавляет физическая активность, причём это не должны быть какие-то изнуряющие тренировки — достаточно будет даже прогулки на улице. Не стоит забывать хорошо высыпаться. По словам медика, желательно ложиться в одно и то же время, продолжительность сна должна быть не менее восьми часов. Бурнацкая также добавила, что по возможности днём лучше не зашторивать окна, чтобы в помещение поступал солнечный свет.