Топ-9 неожиданных мест для яркого секса у вас дома, если постель наскучила
Захотелось необычного секса? Для начала поднимитесь с кровати и попробуйте заняться интимной близостью где-нибудь ещё. Вот 9 подсказок, как разнообразить секс, не покидая собственной территории.
Не знаете, где заняться сексом, если не в постели? Спросите у британцев: уж они-то знают, говорится в исследовании компании Ricky, которая производит товары для взрослых. Две трети жителей Туманного Альбиона хотя бы раз предавались плотским утехам вне спальни. И если кроме ванной вам ничего не приходит в голову, читайте дальше.
1. Секс в прихожей
Фото © Flickr / Saussy Burbank
Ваш партнёр должен скоро вернуться домой? Попросите его не открывать дверь ключом, а воспользоваться домофоном или звонком. И когда он войдёт, встретьте его в чём мать родила. Всё должно произойти прямо в прихожей: стоя, сидя или лёжа — уже не так важно.
2. Секс на лестнице
Фото © Flickr / Hannu Jylha-Ollila
Этот вариант подойдёт, если вы живёте в частном доме, где есть как минимум два этажа. Или тем, у кого двухуровневая квартира. Правда, чтобы заняться сексом на лестнице, потребуется немного сноровки. И лучше не забираться на самый верх — мало ли что...
3. Секс в ванной
Фото © Flickr / KO1964
А лучше — в душевой. Тут всё и так понятно: горячая вода, пар и зеркала — идеальные условия для секса. Начать можно прямо в одежде.
4. Секс в гостиной
Фото © Flickr / Ty Yates
Не стоит списывать со счетов и диван, на котором вы обычно смотрите телевизор. Ведь на него можно прилечь и вдвоём. А параллельно вместо выпуска новостей включить что-нибудь поэротичнее.
5. Секс в постирочной
Фото © Flickr / Luce Deslauriers
Или ванной комнате, которая выполняет её функцию. Главное, чтобы партнёрша могла сесть на стиральную машину. Или застрять в ней.
6. Секс в гараже
Фото © Flickr / Wang
Если у вас собственный дом, в нём или рядом наверняка предусмотрен гараж. Неважно, используется ли помещение по назначению или нет. Согласно исследованию, секс в таком месте воспринимается по-особенному: вы будто возвращаетесь в молодость, когда хотелось везде и всегда.
7. Секс в саду
Фото © Flickr / Pedro Gameiro
И снова вариант для владельцев частных домов. На этот раз — с приусадебным участком. Газон, свет Луны и аромат жасмина — что может быть лучше? Сосед, который не проснётся от ваших стонов. Конечно, сексом в саду лучше заниматься в тёплое время года.
8. Секс на кухне
Фото © Flickr / Amy Harley
Ну наконец-то, добрались! Пора воплотить в жизнь всё, что вы видели когда-то в кино. Столешница, фрукты, кусочки льда: кухня полностью в вашем распоряжении.
9. Секс в столовой
Фото © Flickr / pjcrowther
Из кухни можно плавно переместиться в столовую — если она у вас есть, пишет The Sun. А можно начать прямо здесь, после ужина при свечах. Как быть с десертом, решите по ходу дела.
Flickr / Luce Deslauriers