Топ-9 неожиданных мест для яркого секса у вас дома, если постель наскучила

Не знаете, где заняться сексом, если не в постели? Спросите у британцев: уж они-то знают, говорится в исследовании компании Ricky, которая производит товары для взрослых. Две трети жителей Туманного Альбиона хотя бы раз предавались плотским утехам вне спальни. И если кроме ванной вам ничего не приходит в голову, читайте дальше.

1. Секс в прихожей

Фото © Flickr / Saussy Burbank

Ваш партнёр должен скоро вернуться домой? Попросите его не открывать дверь ключом, а воспользоваться домофоном или звонком. И когда он войдёт, встретьте его в чём мать родила. Всё должно произойти прямо в прихожей: стоя, сидя или лёжа — уже не так важно.

2. Секс на лестнице

Фото © Flickr / Hannu Jylha-Ollila

Этот вариант подойдёт, если вы живёте в частном доме, где есть как минимум два этажа. Или тем, у кого двухуровневая квартира. Правда, чтобы заняться сексом на лестнице, потребуется немного сноровки. И лучше не забираться на самый верх — мало ли что...

3. Секс в ванной

Фото © Flickr / KO1964

А лучше — в душевой. Тут всё и так понятно: горячая вода, пар и зеркала — идеальные условия для секса. Начать можно прямо в одежде.

4. Секс в гостиной

Фото © Flickr / Ty Yates

Не стоит списывать со счетов и диван, на котором вы обычно смотрите телевизор. Ведь на него можно прилечь и вдвоём. А параллельно вместо выпуска новостей включить что-нибудь поэротичнее.

5. Секс в постирочной

Фото © Flickr / Luce Deslauriers

Или ванной комнате, которая выполняет её функцию. Главное, чтобы партнёрша могла сесть на стиральную машину. Или застрять в ней.

6. Секс в гараже

Фото © Flickr / Wang

Если у вас собственный дом, в нём или рядом наверняка предусмотрен гараж. Неважно, используется ли помещение по назначению или нет. Согласно исследованию, секс в таком месте воспринимается по-особенному: вы будто возвращаетесь в молодость, когда хотелось везде и всегда.

7. Секс в саду

Фото © Flickr / Pedro Gameiro

И снова вариант для владельцев частных домов. На этот раз — с приусадебным участком. Газон, свет Луны и аромат жасмина — что может быть лучше? Сосед, который не проснётся от ваших стонов. Конечно, сексом в саду лучше заниматься в тёплое время года.

8. Секс на кухне

Фото © Flickr / Amy Harley

Ну наконец-то, добрались! Пора воплотить в жизнь всё, что вы видели когда-то в кино. Столешница, фрукты, кусочки льда: кухня полностью в вашем распоряжении.

9. Секс в столовой

Фото © Flickr / pjcrowther