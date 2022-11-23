Названы самые популярные новогодние украшения среди петербуржцев

В ноябре жители Северной столицы купили в семь раз больше новогодних товаров, чем в октябре этого года. Самый популярный цвет ёлочных игрушек — золотой, чуть реже выбор делают в пользу медных украшений, а закрывает тройку лидеров красный цвет, сообщает газета "Петербургский дневник", ссылаясь на данные онлайн-сервиса доставки продуктов "СберМаркет".

Выяснилось, что чаще всего петербуржцы приобретают шары: с октября по ноябрь их заказали 1000 раз, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Активно люди раскупают символ наступающего года — подвесное украшение "Новый год — Кролик белый" и серебристую мишуру. Также в топ-5 популярных новогодних товаров попал набор шаров "Снежное кружево" вместе с подсвечником "Homeclub с LED-свечой на батарейках".

Также онлайн-корзины петербуржцев пополняются и другими украшениями для дома. К примеру, наклейками, искусственным снегом и гирляндами. Кроме того, существенно вырос и спрос на искусственные ёлки.