Россиянам разрешат устанавливать в квартирах хамамы и солярии
МЧС с 1 декабря разрешит устанавливать в квартирах хамамы и солярии
МЧС разрешило устанавливать хамамы и инфракрасные кабины в квартирах жилых домов. Соответствующие изменения в приказе о противопожарной защите вступают в силу с 1 декабря.
"В пункте 5.2.8 абзац шестой изложить в следующей редакции: бани и сауны (кроме парильных типа "хамам" и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах)", — говорится в документе.
При этом запрет на оборудование в квартирах бань и саун сохраняется.
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