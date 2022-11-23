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23 ноября, 12:19

Россиянам разрешат устанавливать в квартирах хамамы и солярии

МЧС с 1 декабря разрешит устанавливать в квартирах хамамы и солярии

МЧС разрешило устанавливать хамамы и инфракрасные кабины в квартирах жилых домов. Соответствующие изменения в приказе о противопожарной защите вступают в силу с 1 декабря.

"В пункте 5.2.8 абзац шестой изложить в следующей редакции: бани и сауны (кроме парильных типа "хамам" и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах)", — говорится в документе.

При этом запрет на оборудование в квартирах бань и саун сохраняется.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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