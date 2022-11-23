Комната на первом этаже и кормление с ложечки: Дом престарелых в Воронеже сделал Байдену заманчивое предложение
Дом престарелых в Воронеже пригласил Байдена на ПМЖ
Президенту США Джо Байдену, которому на днях стукнуло 80 лет, предложили бросить работу и поселиться в уютном Воронежском областном доме престарелых. Американскому лидеру обещают комнату на первом этаже без ступенек и безопасные прогулки на велосипеде.
Дом престарелых в Воронеже пригласил Байдена на ПМЖ. Видео © VK / "Куб Медиа"
"Уважаемый Джозеф Джозефович, может, хватит работать? Мы будем вас из ложечки кормить, будем лекарства регулярно давать, в общем, для вас особенно ничего не изменится. Мы вам компанию составим, чтобы было с кем утром поздороваться, а не с пустотой", — обратилась к Байдену представитель соцучреждения.
Ранее Лайф писал, что в США усомнились в психическом здоровье Байдена. Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити обратил внимание на целый ряд ошибок и странных ситуаций, которые происходят с главой Белого дома в последнее время.
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