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23 ноября, 12:54

Комната на первом этаже и кормление с ложечки: Дом престарелых в Воронеже сделал Байдену заманчивое предложение

Дом престарелых в Воронеже пригласил Байдена на ПМЖ

Президенту США Джо Байдену, которому на днях стукнуло 80 лет, предложили бросить работу и поселиться в уютном Воронежском областном доме престарелых. Американскому лидеру обещают комнату на первом этаже без ступенек и безопасные прогулки на велосипеде.

Дом престарелых в Воронеже пригласил Байдена на ПМЖ. Видео © VK / "Куб Медиа"

"Уважаемый Джозеф Джозефович, может, хватит работать? Мы будем вас из ложечки кормить, будем лекарства регулярно давать, в общем, для вас особенно ничего не изменится. Мы вам компанию составим, чтобы было с кем утром поздороваться, а не с пустотой", — обратилась к Байдену представитель соцучреждения.

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Обложка ©

Flickr / The White House

Наталья Исакова

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