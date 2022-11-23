Комната на первом этаже и кормление с ложечки: Дом престарелых в Воронеже сделал Байдену заманчивое предложение

Президенту США Джо Байдену, которому на днях стукнуло 80 лет, предложили бросить работу и поселиться в уютном Воронежском областном доме престарелых. Американскому лидеру обещают комнату на первом этаже без ступенек и безопасные прогулки на велосипеде.

"Уважаемый Джозеф Джозефович, может, хватит работать? Мы будем вас из ложечки кормить, будем лекарства регулярно давать, в общем, для вас особенно ничего не изменится. Мы вам компанию составим, чтобы было с кем утром поздороваться, а не с пустотой", — обратилась к Байдену представитель соцучреждения.