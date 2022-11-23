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23 ноября, 12:50

Медведев призвал Запад не надеяться на истощение запасов оружия ВС РФ

Медведев заявил о наращивании объёмов поставок ВС РФ высокоточного оружия

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о наращивании объёмов поставок высокоточного оружия Российской армии. Он рассказал, что враги ошибочно надеются на то, что возможности нашей страны истощаются.

Визит Дмитрия Медведева на государственное научно-производственное предприятие "Регион". Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

Соответствующее заявление Медведев сделал в телеграм-канале по итогам визита на государственное научно-производственное предприятие "Регион".

"Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!" отметил он.

Медведев назвал причины, по которым Зеленский не идёт на диалог с Москвой

Медведев назвал причины, по которым Зеленский не идёт на диалог с Москвой

Ранее Лайф сообщал о том, что Дмитрий Медведев ответил украинским политикам, которые заявили о планах ВСУ "вернуть Крым", напомнив им историю Киева, и назвал столицу Незалежной русским городом.

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kremlin.ru

Илья Суриков

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