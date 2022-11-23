Медведев призвал Запад не надеяться на истощение запасов оружия ВС РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о наращивании объёмов поставок высокоточного оружия Российской армии. Он рассказал, что враги ошибочно надеются на то, что возможности нашей страны истощаются.

Визит Дмитрия Медведева на государственное научно-производственное предприятие "Регион". Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

Соответствующее заявление Медведев сделал в телеграм-канале по итогам визита на государственное научно-производственное предприятие "Регион".

"Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!" — отметил он.