Медведев призвал Запад не надеяться на истощение запасов оружия ВС РФ
Медведев заявил о наращивании объёмов поставок ВС РФ высокоточного оружия
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о наращивании объёмов поставок высокоточного оружия Российской армии. Он рассказал, что враги ошибочно надеются на то, что возможности нашей страны истощаются.
Визит Дмитрия Медведева на государственное научно-производственное предприятие "Регион". Видео © Telegram / Дмитрий Медведев
Соответствующее заявление Медведев сделал в телеграм-канале по итогам визита на государственное научно-производственное предприятие "Регион".
"Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!" — отметил он.
Ранее Лайф сообщал о том, что Дмитрий Медведев ответил украинским политикам, которые заявили о планах ВСУ "вернуть Крым", напомнив им историю Киева, и назвал столицу Незалежной русским городом.