Представители "Единой России" организуют новогодние ёлки для детей беженцев из Донбасса

В пунктах временного размещения для беженцев из Донбасса представители "Единой России" установят новогодние ёлки, а также организуют праздники для детей. Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, сейчас неуместны дорогие корпоративы с участием знаменитостей, но праздники для детей и новогоднюю атмосферу нужно сохранить.

"Новогодняя атмосфера, прежде всего для детей, должна быть. Как и традиционные детские ёлки, благотворительные мероприятия и другие форматы, которые позволят людям немного отвлечься, почувствовать наступление праздника, поздравить своих близких и родных, друзей", — отметил Турчак.

Он добавил, что главам регионов, возглавляющим отделения "Единой России", рекомендовали пригласить на губернаторские ёлки детей участников СВО. Также с праздником поздравят и самих бойцов.