Артисты Государственного балета на льду Петербурга выступили в фан-зоне ЧМ-2022 в Катаре

Артисты Государственного балета на льду Санкт-Петербурга выступили в фан-зоне на чемпионате мира по футболу в Катаре. Как сообщает газета "Петербургский дневник", труппа из 32 человек представила спектакль "Лебединое озеро".

Государственный балет на льду Петербурга представил спектакль "Лебединое озеро" в фан-зоне ЧМ-2022 в Катаре. Видео © VK / Государственный балет на льду Санкт-Петербурга

Стоит отметить, что артисты будут выступать в Катаре до окончания ЧМ. Известно, что каток для них делала приглашённая из Манчестера организация. Данная ледовая площадка находится в Дохе, там с 1 по 10 декабря будет показан мюзикл Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". А в перерывах между представлениями местные жители и иностранные болельщики смогут покататься на коньках.