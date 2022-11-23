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23 ноября, 12:29

Артисты Государственного балета на льду Петербурга выступили в фан-зоне ЧМ-2022 в Катаре

Артисты Государственного балета на льду Санкт-Петербурга выступили в фан-зоне на чемпионате мира по футболу в Катаре. Как сообщает газета "Петербургский дневник", труппа из 32 человек представила спектакль "Лебединое озеро".

Государственный балет на льду Петербурга представил спектакль "Лебединое озеро" в фан-зоне ЧМ-2022 в Катаре. Видео © VK / Государственный балет на льду Санкт-Петербурга

Стоит отметить, что артисты будут выступать в Катаре до окончания ЧМ. Известно, что каток для них делала приглашённая из Манчестера организация. Данная ледовая площадка находится в Дохе, там с 1 по 10 декабря будет показан мюзикл Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". А в перерывах между представлениями местные жители и иностранные болельщики смогут покататься на коньках.

Экс-игрок сборной РФ объяснил, почему ЧМ-2022 в Катаре проводится в ноябре

Экс-игрок сборной РФ объяснил, почему ЧМ-2022 в Катаре проводится в ноябре

Напомним, что чемпионат мира по футболу стартовал в Катаре 20 ноября. Одним из самых обсуждаемых событий на ЧМ стало поражение Аргентины в мачте с Саудовской Аравией. Встреча проходила в Лусаиле и завершилась со счётом 1:2. В честь победы сборной король Саудовской Аравии даже объявил выходной.

Обложка ©

VK / Государственный балет на льду Санкт-Петербурга

Никита Осипов

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