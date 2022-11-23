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23 ноября, 12:53

Умер актёр и музыкант Уилко Джонсон, сыгравший придворного палача в "Игре престолов"

<p>Уилко Джонсон. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/wilkojohnson/status/1595358840400248832/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wilko Johnson</a></p>

Уилко Джонсон. Обложка © Twitter / Wilko Johnson

Британский музыкант и актёр Уилко Джонсон, известный по роли придворного палача Илина Пейна в "Игре престолов", умер на 76-м году жизни. Об этом говорится на его странице в "Твиттере".

"Это то объявление, которое мы никогда не хотели делать, и мы делаем это с тяжёлым сердцем: умер Уилко Джонсон. Он скончался дома в понедельник, 21 ноября", — сказано в заявлении.

Помимо актёрской карьеры Джонсон был музыкантом. В 1971 году он основал вместе с ещё двумя музыкантами рок-группу Dr. Feelgood, однако покинул коллектив спустя несколько лет и в дальнейшем создал ещё несколько групп. В 2013 году у Джонсона был выявлен рак поджелудочной железы.

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Ранее Лайф писал, что звезда сериала "Сверхъестественное" Никки Эйкокс умерла в возрасте 47 лет. Известно, что в марте прошлого года врачи диагностировали у неё лейкемию. Однако стала ли она причиной кончины, не уточняется.

Артур Лапсаков

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