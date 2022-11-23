Умер актёр и музыкант Уилко Джонсон, сыгравший придворного палача в "Игре престолов"

Британский музыкант и актёр Уилко Джонсон, известный по роли придворного палача Илина Пейна в "Игре престолов", умер на 76-м году жизни. Об этом говорится на его странице в "Твиттере".

"Это то объявление, которое мы никогда не хотели делать, и мы делаем это с тяжёлым сердцем: умер Уилко Джонсон. Он скончался дома в понедельник, 21 ноября", — сказано в заявлении.

Помимо актёрской карьеры Джонсон был музыкантом. В 1971 году он основал вместе с ещё двумя музыкантами рок-группу Dr. Feelgood, однако покинул коллектив спустя несколько лет и в дальнейшем создал ещё несколько групп. В 2013 году у Джонсона был выявлен рак поджелудочной железы.