На ЧМ в Катаре у журналиста отобрали флаг штата Бразилии, приняв его за символ ЛГБТ

У бразильского журналиста Виктора Перейры на чемпионате мира по футболу в Катаре отобрали флаг штата Пернамбуку. Как сообщает Reuters, незнакомцы конфисковали его, потому что по ошибке приняли за символ ЛГБТ. По данным агентства, всё произошло после матча между Аргентиной и Саудовской Аравией. Известно, что мужчина из толпы в традиционном белом для Катара одеянии схватил полотнище, бросил его на землю и начал топтать.

У бразильского журналиста на ЧМ в Катаре отобрали флаг, ошибочно приняв его за символ ЛГБТ. Видео © Twitter / Victor Pereira

"Я взял свой телефон, чтобы запечатлеть происходящее на видео, однако затем он схватил его у меня и сказал, что вернёт только после того, как я удалю снятое", — отметил журналист.