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23 ноября, 13:01

На ЧМ в Катаре у журналиста отобрали флаг штата Бразилии, приняв его за символ ЛГБТ

У бразильского журналиста Виктора Перейры на чемпионате мира по футболу в Катаре отобрали флаг штата Пернамбуку. Как сообщает Reuters, незнакомцы конфисковали его, потому что по ошибке приняли за символ ЛГБТ. По данным агентства, всё произошло после матча между Аргентиной и Саудовской Аравией. Известно, что мужчина из толпы в традиционном белом для Катара одеянии схватил полотнище, бросил его на землю и начал топтать.

У бразильского журналиста на ЧМ в Катаре отобрали флаг, ошибочно приняв его за символ ЛГБТ. Видео © Twitter / Victor Pereira

"Я взял свой телефон, чтобы запечатлеть происходящее на видео, однако затем он схватил его у меня и сказал, что вернёт только после того, как я удалю снятое", — отметил журналист.

По его словам, после этого прибыл полицейский, который попытался вмешаться в ситуацию, однако он тоже забрал телефон и приказал удалить ролик.

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Ранее Лайф рассказывал, что семь европейских сборных отказались от повязок в поддержку ЛГБТ на ЧМ в Катаре. Речь идёт о национальных командах Англии, Германии, Нидерландов, Бельгии, Уэльса, Швейцарии и Дании. Отметим, что толчком для этого послужило уведомление ФИФА в адрес Английской футбольной ассоциацию (FA) о том, что её правила запрещают капитану сборной Англии Гарри Кейну выходить на матчи с повязкой OneLove в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Обложка ©

Twitter / Victor Pereira

Никита Осипов

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