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Опубликовано 23 ноября 2022, 13:02

Кадыров показал видео боестолкновений с ВСУ на Херсонском направлении

Кадыров: Полк "Север" ликвидировал до 200 военных Украины на Херсонском направлении

Военнослужащие полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова уничтожили около 200 украинских военных на Херсонском направлении. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Боестолкновения в Херсонской области. Видео © Telegram-канал Рамзана Кадырова

"Парни ликвидировали угрозу максимально быстро и без потерь, что подтверждает высокий профессионализм бойцов полка "Север". При этом они пополнили свой и без того богатый арсенал трофейным западным вооружением", — сказано в телеграм-канале политика.

Также было уничтожено несколько единиц тяжёлой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава, добавил глава Чечни.

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Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Также были разбиты пять боевых бронированных машин ВСУ.

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Telegram-канал Рамзана Кадырова

Артур Лапсаков
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