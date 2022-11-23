Кадыров показал видео боестолкновений с ВСУ на Херсонском направлении
Кадыров: Полк "Север" ликвидировал до 200 военных Украины на Херсонском направлении
Военнослужащие полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова уничтожили около 200 украинских военных на Херсонском направлении. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Боестолкновения в Херсонской области. Видео © Telegram-канал Рамзана Кадырова
"Парни ликвидировали угрозу максимально быстро и без потерь, что подтверждает высокий профессионализм бойцов полка "Север". При этом они пополнили свой и без того богатый арсенал трофейным западным вооружением", — сказано в телеграм-канале политика.
Также было уничтожено несколько единиц тяжёлой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава, добавил глава Чечни.
Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Также были разбиты пять боевых бронированных машин ВСУ.
Telegram-канал Рамзана Кадырова