Кадыров показал видео боестолкновений с ВСУ на Херсонском направлении

Военнослужащие полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова уничтожили около 200 украинских военных на Херсонском направлении. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Боестолкновения в Херсонской области. Видео © Telegram-канал Рамзана Кадырова

"Парни ликвидировали угрозу максимально быстро и без потерь, что подтверждает высокий профессионализм бойцов полка "Север". При этом они пополнили свой и без того богатый арсенал трофейным западным вооружением", — сказано в телеграм-канале политика.

Также было уничтожено несколько единиц тяжёлой боевой техники и легкового автотранспорта, предназначенного для перевозки личного состава, добавил глава Чечни.