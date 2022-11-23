ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 ноября 2022, 13:08

В Госдуме утвердили закон о приостановке госслужбы для участников СВО

В Госдуме приняли закон о приостановке государственной службы для участников спецоперации на Украине. Действие документа распространяется на мобилизованных, контрактников, а также добровольцев.

"Госслужба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом госслужащего на военную службу по мобилизации или заключением им <...> контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ", — указано в тексте поправки, ранее одобренной нижней палатой парламента.

Благодаря нововведению работодатель не сможет в момент службы расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе. Госслужба будет возобновлена в день выхода сотрудника на работу, при этом он должен предупредить начальника об этом не позднее чем за три рабочих дня.

Турчак встретился с депутатами-добровольцами, которые отправились в зону СВО
Турчак встретился с депутатами-добровольцами, которые отправились в зону СВО

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому статус ветерана боевых действий распространяется на добровольцев, участвующих в СВО. Порядок выдачи удостоверения будет определять Правительство РФ. Авторами соответствующего законопроекта стали депутаты от всех фракций, а также сенаторы и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
  • Новости
  • Госдума
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar