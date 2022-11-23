В Госдуме утвердили закон о приостановке госслужбы для участников СВО

В Госдуме приняли закон о приостановке государственной службы для участников спецоперации на Украине. Действие документа распространяется на мобилизованных, контрактников, а также добровольцев.

"Госслужба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом госслужащего на военную службу по мобилизации или заключением им <...> контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ", — указано в тексте поправки, ранее одобренной нижней палатой парламента.

Благодаря нововведению работодатель не сможет в момент службы расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе. Госслужба будет возобновлена в день выхода сотрудника на работу, при этом он должен предупредить начальника об этом не позднее чем за три рабочих дня.