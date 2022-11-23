В Госдуме утвердили закон о приостановке госслужбы для участников СВО
В Госдуме приняли закон о приостановке государственной службы для участников спецоперации на Украине. Действие документа распространяется на мобилизованных, контрактников, а также добровольцев.
"Госслужба, за исключением военной службы, приостанавливается в связи с призывом госслужащего на военную службу по мобилизации или заключением им <...> контракта о прохождении военной службы либо заключением им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ", — указано в тексте поправки, ранее одобренной нижней палатой парламента.
Благодаря нововведению работодатель не сможет в момент службы расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе. Госслужба будет возобновлена в день выхода сотрудника на работу, при этом он должен предупредить начальника об этом не позднее чем за три рабочих дня.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому статус ветерана боевых действий распространяется на добровольцев, участвующих в СВО. Порядок выдачи удостоверения будет определять Правительство РФ. Авторами соответствующего законопроекта стали депутаты от всех фракций, а также сенаторы и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ