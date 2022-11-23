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23 ноября, 13:18

Путин провёл короткие "переговоры" с Токаевым перед совместным фото с лидерами стран ОДКБ

Президент России Владимир Путин переговорил "на ногах" с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Беседа произошла перед церемонией фотографирования лидеров стран ОДКБ на саммите в Ереване. О чём говорили президенты, неизвестно, но разошлись на свои места они с улыбкой.

Путин провёл короткие "переговоры" с Токаевым перед совместным фото с лидерами стран ОДКБ. Видео © LIFE

Нынешняя встреча — первая для Путина и Токаева после прошедших 20 ноября внеочередных президентских выборов в Казахстане. Токаев набрал на них более 80% голосов избирателей.

Путин прибыл в Ереван для участия в заседании ОДКБ и встречи с Пашиняном

Путин прибыл в Ереван для участия в заседании ОДКБ и встречи с Пашиняном

Напомним, в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

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