Путин провёл короткие "переговоры" с Токаевым перед совместным фото с лидерами стран ОДКБ
Президент России Владимир Путин переговорил "на ногах" с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Беседа произошла перед церемонией фотографирования лидеров стран ОДКБ на саммите в Ереване. О чём говорили президенты, неизвестно, но разошлись на свои места они с улыбкой.
Путин провёл короткие "переговоры" с Токаевым перед совместным фото с лидерами стран ОДКБ. Видео © LIFE
Нынешняя встреча — первая для Путина и Токаева после прошедших 20 ноября внеочередных президентских выборов в Казахстане. Токаев набрал на них более 80% голосов избирателей.
Напомним, в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон.
LIFE