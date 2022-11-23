Путин провёл короткие "переговоры" с Токаевым перед совместным фото с лидерами стран ОДКБ

Президент России Владимир Путин переговорил "на ногах" с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Беседа произошла перед церемонией фотографирования лидеров стран ОДКБ на саммите в Ереване. О чём говорили президенты, неизвестно, но разошлись на свои места они с улыбкой.