Киев остался без воды

В Киеве приостановлена подача воды. Об этом сообщил глава украинской столицы Виталий Кличко, отметив, что это произошло из-за обстрелов. Как он добавил, специалисты уже пытаются решить проблему.

"Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение. Просим на всякий случай запастись водой", — написал Кличко в телеграм-канале.