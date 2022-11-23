Киев остался без воды
Кличко сообщил, что в Киеве приостановлена подача воды
В Киеве приостановлена подача воды. Об этом сообщил глава украинской столицы Виталий Кличко, отметив, что это произошло из-за обстрелов. Как он добавил, специалисты уже пытаются решить проблему.
"Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение. Просим на всякий случай запастись водой", — написал Кличко в телеграм-канале.
Ранее мэр Киева подтвердил попадание в один из объектов инфраструктуры в результате российского удара 23 ноября. Градоначальник призывает граждан сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях. По последним данным, как сообщал Лайф, без света частично остались Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Миргород, Полтава, Одесса и подконтрольный Киеву город Запорожье. Перебои с электроэнергией и мобильной связью также фиксируют в городе Сумы, а Львов оказался полностью обесточен.
ТАСС / AP / Andrew Kravchenko