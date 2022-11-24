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23 ноября, 22:23

"Не только Европа задрожит": Лукашенко пригрозил мощным ответом в случае нападения

Лукашенко пригрозил мощным ответом России и Белоруссии в случае нападения

В случае если с запада или юга будет предпринята попытка нападения на Белоруссию, она совместно с Россией даст мощный ответ, от которого "не только Европа задрожит". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Если вдруг на нас кто-то нападёт, вы представить не можете, как мы можем ответить... Здесь мы не будем обсуждать проблему грязной, чистой атомной бомбы... Мы ответим так, что не только Европа задрожит", — сказал он в интервью российскому Первому каналу на полях саммита ОДКБ в Ереване.

Белорусский лидер подчеркнул, что ответ на нападение будет не только со стороны Белоруссии. Будет задействована, согласно договорённости с Москвой, совместная группировка вооружённых сил.

Лукашенко: Если Россия "рухнет", то страны ОДКБ окажутся под обломками

Лукашенко: Если Россия "рухнет", то страны ОДКБ окажутся под обломками

Лукашенко также прокомментировал предположения в западных СМИ, что армия Белоруссии вскоре войдёт на Украину. Он назвал это "глупостью полной". По мнению лидера Белоруссии, от её участия в конфликте станет только хуже.

Как сообщал Лайф, ранее Лукашенко заявил о создании совместной с РФ группировки спутников, в том числе военных.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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