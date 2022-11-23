Лукашенко: Если Россия "рухнет", то страны ОДКБ окажутся под обломками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване, заявил, что судьба объединения решается во время российской спецоперации на Украине.

"Если рухнет Россия, то под этими обломками наше место. Поэтому мы не только друг друга должны защищать, но и понимать, что не должно быть таких разговоров", — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что ОДКБ не планирует покидать военно-политическую арену, да и вообще "никто нигде не рухнет", но для этого странам – участницам организации необходимо единство.