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23 ноября, 16:09

Лукашенко усомнился, что Украине дадут сесть за стол переговоров

Лукашенко призвал к мирным переговорам по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить кровопролитие на Украине и начать переговоры о перемирии. Соответствующее заявление он сделал, выступая на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване.

"Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?" — приводит пресс-служба Лукашенко его слова.

Белорусский лидер также сравнил украинский кризис с торнадо, который затягивает в свою воронку всё большее количество государств. При этом к эскалации конфликта, как подчеркнул Лукашенко, приводят именно действия западных стран, поскольку они продолжают снабжать Киев оружием, а также обучать бойцов ВСУ по натовским программам.

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Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли посоветовал Украине подумать о начале переговоров с Россией об урегулировании конфликта, поскольку на поле боя Киеву будет очень непросто добиться военной победы.

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Сайт президента Белоруссии

Наталья Исакова

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