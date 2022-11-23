Лукашенко усомнился, что Украине дадут сесть за стол переговоров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал остановить кровопролитие на Украине и начать переговоры о перемирии. Соответствующее заявление он сделал, выступая на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване.

"Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире. Вопрос в том, дадут ли Украине сесть за стол переговоров?" — приводит пресс-служба Лукашенко его слова.

Белорусский лидер также сравнил украинский кризис с торнадо, который затягивает в свою воронку всё большее количество государств. При этом к эскалации конфликта, как подчеркнул Лукашенко, приводят именно действия западных стран, поскольку они продолжают снабжать Киев оружием, а также обучать бойцов ВСУ по натовским программам.